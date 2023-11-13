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13 ноября, 13:59

Штурмовавший Капитолий Шаман идёт на выборы

AP: Штурмовавший Капитолий Шаман Ченсли будет баллотироваться в конгресс США

<p>Участник штурма Капитолия Джейкоб Шаман Ченсли. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/kung_fu_jedi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JEDI 2</a></p>

Участник штурма Капитолия Джейкоб Шаман Ченсли. Обложка © X / JEDI 2

Гражданин США Джейкоб Ченсли, штурмовавший в наряде шамана вашингтонский Капитолий в 2021 году, намерен избираться в Конгресс Соединённых Штатов. Об этом сообщило агентство Associated press со ссылкой на документы.

"Ченсли <...> подал заявление о том, что заинтересован в баллотировании, указав, что хочет баллотироваться как либертарианец на выборах в 8-м округе Аризоны в следующем году", пишет агентство, добавив, что нынешний член Палаты представителей от этого округа Дебби Леско уже объявила о том, что не станет переизбираться.

Ченсли в 2021 году был приговорён к 41 месяцу тюрьмы за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорён к штрафу в две тысячи долларов и трём годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы.

Штурмовавшего Капитолий Шамана досрочно выпустили из тюрьмы после публикации Маска

Штурмовавшего Капитолий Шамана досрочно выпустили из тюрьмы после публикации Маска

Напомним, 6 января 2021 года сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения. А в ноябре 2021 года суд в США приговорил к трём годам и пяти месяцам тюрьмы участника штурма Капитолия Джейкоба Ченсли по прозвищу Шаман.

Юрий Лысенко
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