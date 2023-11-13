Штурмовавший Капитолий Шаман идёт на выборы

Гражданин США Джейкоб Ченсли, штурмовавший в наряде шамана вашингтонский Капитолий в 2021 году, намерен избираться в Конгресс Соединённых Штатов. Об этом сообщило агентство Associated press со ссылкой на документы.

"Ченсли <...> подал заявление о том, что заинтересован в баллотировании, указав, что хочет баллотироваться как либертарианец на выборах в 8-м округе Аризоны в следующем году", — пишет агентство, добавив, что нынешний член Палаты представителей от этого округа Дебби Леско уже объявила о том, что не станет переизбираться.