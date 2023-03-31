Штурмовавшего Капитолий Шамана досрочно выпустили из тюрьмы после публикации Маска

Участник штурма Капитолия Джейкоб Ченсли по прозвищу Шаман досрочно освобождён из тюрьмы — на 14 месяцев раньше срока. По данным газеты The Daily Mail, его перевели в центр реабилитации.

35-летний мужчина в сентябре 2021 года признал себя виновным в гражданских беспорядках и насильственном проникновении в Капитолий. Он был приговорён к 41 месяцу тюремного заключения.

"Пресс-секретарь отказался комментировать причину перевода, но в целом указал на федеральные законы, которые допускают сокращение приговоров за хорошее поведение и освобождение на последние 12 месяцев приговора", — пишет газета.