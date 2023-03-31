Штурмовавшего Капитолий Шамана досрочно выпустили из тюрьмы после публикации Маска
Участник штурма Капитолия Джейкоб Ченсли по прозвищу Шаман. Обложка © Wikipedia
Участник штурма Капитолия Джейкоб Ченсли по прозвищу Шаман досрочно освобождён из тюрьмы — на 14 месяцев раньше срока. По данным газеты The Daily Mail, его перевели в центр реабилитации.
35-летний мужчина в сентябре 2021 года признал себя виновным в гражданских беспорядках и насильственном проникновении в Капитолий. Он был приговорён к 41 месяцу тюремного заключения.
"Пресс-секретарь отказался комментировать причину перевода, но в целом указал на федеральные законы, которые допускают сокращение приговоров за хорошее поведение и освобождение на последние 12 месяцев приговора", — пишет газета.
При этом решение было принято после того, как бизнесмен Илон Маск опубликовал видео, на котором Ченсли призывает протестующих людей разойтись по домам.
Напомним, Ченсли стал известен после январских событий 2021 года, когда сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения, в их числе был и Шаман.