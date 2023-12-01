Такер Карлсон пригрозил стать лидером протестов в случае тюремного заключения Трампа

Телеведущий Такер Карлсон заявил, что поддержит экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году. Если политика осудят за штурм Капитолия и в конечном счёте запретят баллотироваться, репортёр собрался возглавить протесты и собирать пожертвования. По его словам, Минюст США специально пытается убрать Трампа из президентской гонки.

"Я голосую за Трампа, а если его осудят, то я отправлю ему максимальные пожертвования и возглавлю протесты [в его поддержку]. Так я вижу ситуацию", — сказал Карлсон в новом эпизоде авторского подкаста актрисы и режиссёра Розанны Барр.

Он отметил, что был на стороне Трампа ещё летом прошлого года, когда поместье экс-президента обыскивали силовики, Карлсон обвинил Минюст США, заявив, что тот превышает полномочия для оказания давления на одного из кандидатов в президентской гонке. Он подчеркнул, что "это недопустимо".

Журналист пояснил, что во многом согласен с Трампом, однако, если бы придерживался другой точки зрения, всё равно бы оставался его сторонником, потому что "по-другому нельзя".