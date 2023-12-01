Такер Карлсон пригрозил стать лидером протестов в случае тюремного заключения Трампа
Такер Карлсон заявил, что будет голосовать за Трампа на выборах 2024-го
Такер Карлсон. Обложка © Getty Images / Jason Koerner
Телеведущий Такер Карлсон заявил, что поддержит экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году. Если политика осудят за штурм Капитолия и в конечном счёте запретят баллотироваться, репортёр собрался возглавить протесты и собирать пожертвования. По его словам, Минюст США специально пытается убрать Трампа из президентской гонки.
"Я голосую за Трампа, а если его осудят, то я отправлю ему максимальные пожертвования и возглавлю протесты [в его поддержку]. Так я вижу ситуацию", — сказал Карлсон в новом эпизоде авторского подкаста актрисы и режиссёра Розанны Барр.
Он отметил, что был на стороне Трампа ещё летом прошлого года, когда поместье экс-президента обыскивали силовики, Карлсон обвинил Минюст США, заявив, что тот превышает полномочия для оказания давления на одного из кандидатов в президентской гонке. Он подчеркнул, что "это недопустимо".
Журналист пояснил, что во многом согласен с Трампом, однако, если бы придерживался другой точки зрения, всё равно бы оставался его сторонником, потому что "по-другому нельзя".
А ранее Лайф рассказывал, что Дональд Трамп заявил, что может выбрать Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в США в 2024 году. Соответствующий вопрос политическому деятелю был задан во время программы "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона".
Протестная акция, в ходе которой сторонниками Трампа был инициирован штурм Капитолия, произошла в январе 2021 года. Тогда в результате штурма погибло несколько человек, а двое американских полицейских решили свести счёты с жизнью. Уголовное дело о штурме продолжают рассматривать. Так, в сентябре по делу вынесли самый суровый приговор: экс-главарю ультраправой группировки Proud Boys дали 22 года тюрьмы. Разбирательства же по существу в рамках рассмотрения дела экс-президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия начнутся 4 марта 2024 года. Экс-лидер США подсчитал, что суммарно ему грозит 561 год тюрьмы.