В США вынесли самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия
WP: Экс-главарю Proud Boys дали 22 года тюрьмы по делу о штурме Капитолия
Суд столичного округа Колумбия в США приговорил бывшего главаря ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио к 22 годам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия, передаёт газета The Washington Post.
Мужчина признан виновным в подстрекательстве к мятежу и препятствовании утверждению итогов президентских выборов в США членами Конгресса при том, что Таррио в этот день находился за пределами Вашингтона. Стоит отметить, что государственное обвинение запрашивало для него 33 года тюремного заключения.
Издание подчёркивает, что это наказание на сегодняшний день стало самым суровым в рамках разбирательства в связи со штурмом Капитолия. Несколькими днями ранее суд приговорил к 18 годам тюрьмы другого видного члена этой группировки Итана Нордина.
Напомним, протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января 2021 года. В результате штурма здания несколько человек погибло. Кроме того, двое американских полицейских после акции протеста решили свести счёты с жизнью.
ТАСС / Zuma / ZEUS