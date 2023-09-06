В США вынесли самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия

Суд столичного округа Колумбия в США приговорил бывшего главаря ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио к 22 годам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия, передаёт газета The Washington Post.

Мужчина признан виновным в подстрекательстве к мятежу и препятствовании утверждению итогов президентских выборов в США членами Конгресса при том, что Таррио в этот день находился за пределами Вашингтона. Стоит отметить, что государственное обвинение запрашивало для него 33 года тюремного заключения.

Издание подчёркивает, что это наказание на сегодняшний день стало самым суровым в рамках разбирательства в связи со штурмом Капитолия. Несколькими днями ранее суд приговорил к 18 годам тюрьмы другого видного члена этой группировки Итана Нордина.