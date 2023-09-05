Украинские националисты участвовали в штурме Капитолия, выяснили в США
Журналистка Лумер: В штурме Капитолия принимали участие украинские националисты
Украинский националист Дубинин и американец Ченсли во время штурма Капитолия. Обложка © Twitter / Laura Loomer
В штурме Капитолия в Вашингтоне принимали участие украинские националисты. Об этом сообщает американская журналистка Лора Лумер со ссылкой на признание Джейкоба Ченсли, который также принимал активное участие в событиях 6 января 2021 года. Многим он запомнился своим костюмом шамана и меховой шапкой с рогами.
Журналистка рассказала, что к ней с запросом обратились представители ФБР, которые пытались выяснить информацию об украинском военном Сергее Дубинине. Известно, что мужчина был напрямую связан с националистами из "Азова"*. Оперативники показали Лумер фото, на котором на фоне штурма Капитолия стоят Дубинин и Ченсли.
"ФБР идентифицировало украинских оперативников, которые были в Капитолии 6 января", — написала журналистка в соцсети X (ранее Twitter).
К слову, американец Ченсли, штурмовавший Капитолий, в 2021 году получил более трёх лет тюрьмы. В марте этого года его досрочно освободили. Местонахождение Дубинина сейчас неизвестно.
Напомним, протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января 2021 года. В результате штурма здания несколько человек погибло. Кроме того, двое американских полицейских после акции протеста решили свести счёты с жизнью.
* Запрещённая в России террористическая организация.