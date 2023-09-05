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5 сентября, 10:10

Украинские националисты участвовали в штурме Капитолия, выяснили в США

Журналистка Лумер: В штурме Капитолия принимали участие украинские националисты

<p>Украинский националист Дубинин и американец Ченсли во время штурма Капитолия. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/LauraLoomer/status/1698710813530300432/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Laura Loomer</a></p>

Украинский националист Дубинин и американец Ченсли во время штурма Капитолия. Обложка © Twitter / Laura Loomer

В штурме Капитолия в Вашингтоне принимали участие украинские националисты. Об этом сообщает американская журналистка Лора Лумер со ссылкой на признание Джейкоба Ченсли, который также принимал активное участие в событиях 6 января 2021 года. Многим он запомнился своим костюмом шамана и меховой шапкой с рогами.

Журналистка рассказала, что к ней с запросом обратились представители ФБР, которые пытались выяснить информацию об украинском военном Сергее Дубинине. Известно, что мужчина был напрямую связан с националистами из "Азова"*. Оперативники показали Лумер фото, на котором на фоне штурма Капитолия стоят Дубинин и Ченсли.

"ФБР идентифицировало украинских оперативников, которые были в Капитолии 6 января", — написала журналистка в соцсети X (ранее Twitter).

К слову, американец Ченсли, штурмовавший Капитолий, в 2021 году получил более трёх лет тюрьмы. В марте этого года его досрочно освободили. Местонахождение Дубинина сейчас неизвестно.

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Напомним, протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января 2021 года. В результате штурма здания несколько человек погибло. Кроме того, двое американских полицейских после акции протеста решили свести счёты с жизнью.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Наталья Исакова
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