В штурме Капитолия в Вашингтоне принимали участие украинские националисты. Об этом сообщает американская журналистка Лора Лумер со ссылкой на признание Джейкоба Ченсли, который также принимал активное участие в событиях 6 января 2021 года. Многим он запомнился своим костюмом шамана и меховой шапкой с рогами.

Журналистка рассказала, что к ней с запросом обратились представители ФБР, которые пытались выяснить информацию об украинском военном Сергее Дубинине. Известно, что мужчина был напрямую связан с националистами из "Азова"*. Оперативники показали Лумер фото, на котором на фоне штурма Капитолия стоят Дубинин и Ченсли.



"ФБР идентифицировало украинских оперативников, которые были в Капитолии 6 января", — написала журналистка в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января 2021 года. В результате штурма здания несколько человек погибло. Кроме того, двое американских полицейских после акции протеста решили свести счёты с жизнью.