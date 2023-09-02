В США вынесен суровый приговор члену движения Proud Boys по делу о штурме Капитолия

В США вынесено самое суровое на сегодняшний день наказание по делу о штурме Капитолия в 2021 году: участник ультраправой группировки Proud Boys Итан Нордин приговорён к 18 годам тюремного заключения. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на заявление прокуратуры столичного округа Колумбия.

Обвиняемый, для которого прокуроры требовали 27 лет тюрьмы, перед вынесением вердикта высказал сожаление о содеянном. Он сказал, что "не существует такого митинга или политического протеста, который был бы ценнее человеческой жизни".