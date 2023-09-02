Экс-адвокат Трампа Джулиани заявил о невиновности по делу о выборах 2020 года

Бывший адвокат Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил о своей невиновности по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщается в судебных материалах.

В документах говорится, что правозащитник отказался от официального предъявления обвинений, заявил о своей невиновности и оставил за собой право требовать рассмотрения дела судом присяжных.