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1 сентября, 23:50

Экс-адвокат Трампа Джулиани заявил о невиновности по делу о выборах 2020 года

Бывший адвокат Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил о своей невиновности по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщается в судебных материалах.

В документах говорится, что правозащитник отказался от официального предъявления обвинений, заявил о своей невиновности и оставил за собой право требовать рассмотрения дела судом присяжных.

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По информации телеканала CNN, в конце августа Джулиани сдался властям в тюрьме округа Фултон. Он заключил соглашение по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года, заплатив залог в 150 тысяч долларов.

Напомним, в начале августа Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Трамп также явился в окружную тюрьму, заявил о невиновности, стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны и вышел под залог в размере 200 тысяч долларов.

Обложка ©

AP / TASS / Jacquelyn Martin

Лариса Сафронова
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