Судебный процесс по делу Трампа в Джорджии будет транслироваться в прямом эфире
Бывший президент США Дональд Трамп на заседании в суде Манхэттена во время предъявления обвинений. Обложка © AP / ТАСС / Seth Wenig
В США разрешили прямую трансляцию судебных разбирательств по делу Дональда Трампа о вмешательстве в выборы президента страны в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Суд округа Фултон, штат Джорджия, также позволил представителям прессы проносить на "один из самых громких процессов в американской истории" ноутбуки и мобильные телефоны, но только при условии, что они не будут вести запись происходящего.
Напомним, в начале августа Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Экс-лидер США подсчитал, что суммарно ему грозит 561 год тюрьмы. Все уголовные дела он считает сфабрикованными.