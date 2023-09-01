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31 августа, 23:32

Судебный процесс по делу Трампа в Джорджии будет транслироваться в прямом эфире

<p>Бывший президент США Дональд Трамп на заседании в суде Манхэттена во время предъявления обвинений. Обложка © AP / ТАСС / Seth Wenig</p>

Бывший президент США Дональд Трамп на заседании в суде Манхэттена во время предъявления обвинений. Обложка © AP / ТАСС / Seth Wenig

В США разрешили прямую трансляцию судебных разбирательств по делу Дональда Трампа о вмешательстве в выборы президента страны в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Суд округа Фултон, штат Джорджия, также позволил представителям прессы проносить на "один из самых громких процессов в американской истории" ноутбуки и мобильные телефоны, но только при условии, что они не будут вести запись происходящего.

В США назначили дату рассмотрения дела Трампа о штурме Капитолия

В США назначили дату рассмотрения дела Трампа о штурме Капитолия

Напомним, в начале августа Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Экс-лидер США подсчитал, что суммарно ему грозит 561 год тюрьмы. Все уголовные дела он считает сфабрикованными.

Лариса Сафронова
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