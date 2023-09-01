Судебный процесс по делу Трампа в Джорджии будет транслироваться в прямом эфире

В США разрешили прямую трансляцию судебных разбирательств по делу Дональда Трампа о вмешательстве в выборы президента страны в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Суд округа Фултон, штат Джорджия, также позволил представителям прессы проносить на "один из самых громких процессов в американской истории" ноутбуки и мобильные телефоны, но только при условии, что они не будут вести запись происходящего.