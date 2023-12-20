В Конгрессе США считают, что запрет на участие Трампа в выборах в Колорадо будет отменён
Спикер Джонсон: Суд отменит запрет на участие Трампа в праймериз в Колорадо
Верховный суд Соединённых Штатов может отменить решение об отстранении Дональда Трампа от первичных выборов республиканцев в штате Колорадо. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон. Он отметил, что данное решение могло быть принято по политическим мотивам.
"Вне зависимости от политической принадлежности, каждый гражданин, являющийся зарегистрированным избирателем, не должен быть лишён права поддержать нашего бывшего президента и того, кто лидирует, согласно всем опросам, касающимся первичных выборов республиканцев. Мы считаем, что Верховный суд США отменит это безрассудное решение и позволит американцам определять, кто будет следующим президентом", — написал Джонсон в соцсети X.
По его словам, решение суда является "завуалированной атакой по принципу партийной принадлежности".
Ранее Лайф писал, что суд запретил Трампу участвовать в праймериз в Колорадо из-за штурма Капитолия в 2021 году. По мнению местного судьи, участие бывшего главы Белого дома в праймериз недопустимо на основании 14-й поправки к конституции. Она предусматривает ограничения для тех, кто участвовал в восстании против США, занимая высокую должность. А ранее суд столичного округа Колумбия отклонил сразу два ходатайства экс-президента США по делу о штурме Капитолия.
ТАСС / AP / Reba Saldanha