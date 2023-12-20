В Конгрессе США считают, что запрет на участие Трампа в выборах в Колорадо будет отменён

Верховный суд Соединённых Штатов может отменить решение об отстранении Дональда Трампа от первичных выборов республиканцев в штате Колорадо. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон. Он отметил, что данное решение могло быть принято по политическим мотивам.

"Вне зависимости от политической принадлежности, каждый гражданин, являющийся зарегистрированным избирателем, не должен быть лишён права поддержать нашего бывшего президента и того, кто лидирует, согласно всем опросам, касающимся первичных выборов республиканцев. Мы считаем, что Верховный суд США отменит это безрассудное решение и позволит американцам определять, кто будет следующим президентом", — написал Джонсон в соцсети X.

По его словам, решение суда является "завуалированной атакой по принципу партийной принадлежности".