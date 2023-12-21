Ещё в 16 штатах потребовали не допустить Трампа до участия в выборах

Список штатов, в которых не хотят видеть Дональда Трампа в числе кандидата от Республиканской партии на выборах 2024 года, пополнился ещё шестнадцатью. На Аляске, в Аризоне, Висконсине, Мичигане, Неваде, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Нью-Мексико, Орегоне, Южной Каролине, Техасе, Вермонте, Вирджинии, Западной Вирджинии и Вайоминге подали иски с требованием не допустить экс-главу США к участию в отборе.

В документах утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность президента США в соответствии с 14-й поправкой к конституции. Она гласит, что должностным лицам запрещается занимать должности в будущем, если они "участвовали в мятеже". А в вину политику как раз ставят участие в беспорядках в январе 2021 года, когда толпа штурмовала Капитолий.