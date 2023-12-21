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Ещё в 16 штатах потребовали не допустить Трампа до участия в выборах

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Ещё в 16 штатах потребовали не допустить Трампа до участия в выборах

NYT: Ещё 16 штатов подали иски о недопуске Трампа к выборам из-за 14-й поправки

21 декабря, 08:16
Фото © Shutterstock / Potashev Aleksandr

Фото © Shutterstock / Potashev Aleksandr

Список штатов, в которых не хотят видеть Дональда Трампа в числе кандидата от Республиканской партии на выборах 2024 года, пополнился ещё шестнадцатью. На Аляске, в Аризоне, Висконсине, Мичигане, Неваде, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Нью-Мексико, Орегоне, Южной Каролине, Техасе, Вермонте, Вирджинии, Западной Вирджинии и Вайоминге подали иски с требованием не допустить экс-главу США к участию в отборе.

В документах утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность президента США в соответствии с 14-й поправкой к конституции. Она гласит, что должностным лицам запрещается занимать должности в будущем, если они "участвовали в мятеже". А в вину политику как раз ставят участие в беспорядках в январе 2021 года, когда толпа штурмовала Капитолий.

Сам Трамп на массовую подачу исков против него пока не отреагировал.

В Конгрессе США считают, что запрет на участие Трампа в выборах в Колорадо будет отменён
В Конгрессе США считают, что запрет на участие Трампа в выборах в Колорадо будет отменён

Ранее Лайф писал, что суд запретил Трампу участвовать в праймериз в Колорадо из-за штурма Капитолия в 2021 году. А ранее суд столичного округа Колумбия отклонил сразу два ходатайства экс-президента США по делу о штурме Капитолия.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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