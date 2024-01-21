План США уничтожить Россию при помощи Украины провалился, сообщил в соцсети X экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, такая тактика обернулась катастрофой для Вашингтона, а Москва вышла победителем.

Ранее в американской прессе заявили о том, что Западу пора прекратить попытки строить диалог с Россией с позиции силы, только так можно прийти к консенсусу в отношении конфликта на Украине. Автор материала привёл в качестве аргументов очевидную усталость Запада от конфликта в Незалежной и провальное контрнаступление ВСУ.