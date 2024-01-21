"Глупая попытка": В США рассказали о провальном плане Белого дома, который обернулся катастрофой для Вашингтона
Экс-полковник Макгрегор: План США разрушить Россию привёл к победе Москвы
План США уничтожить Россию при помощи Украины провалился, сообщил в соцсети X экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, такая тактика обернулась катастрофой для Вашингтона, а Москва вышла победителем.
"Глупая попытка Вашингтона разрушить Россию ценой жизни украинцев привела к стратегической победе Москвы", — рассказал он, отметив, что такая неудачная политика продемонстрировала всему миру слабость США.
Ранее в американской прессе заявили о том, что Западу пора прекратить попытки строить диалог с Россией с позиции силы, только так можно прийти к консенсусу в отношении конфликта на Украине. Автор материала привёл в качестве аргументов очевидную усталость Запада от конфликта в Незалежной и провальное контрнаступление ВСУ.
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