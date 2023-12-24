Западу пора прекратить попытки строить диалог с Россией с позиции силы, только так можно прийти к консенсусу в отношении конфликта на Украине. Такое мнение озвучено в материале американского журнала Responsible Statecraft.

"Мир должен напомнить обеим сторонам, что они должны учитывать историю и не пытаться использовать требования для подавления или унижения другой стороны, чтобы посеять семена следующего конфликта", — сказано в тексте.

Также автор указывает на очевидную усталость Запада от конфликта в Незалежной. Контрнаступление ВСУ провалилось, а время играет не на руку Киеву. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский по-прежнему занимает непримиримую позицию в отношении переговоров с Россией и его не смущает неопределённость насчёт того, как долго ещё США будут помогать Украине.

Вывод статьи таков: Запад допустил ошибку, выстраивая диалог с Российской Федерацией с позиции силы. Стабильный мир можно построить только при искреннем стремлении создать глобальный баланс, который бы учитывал современные реалии мироустройства.