На Западе осознали главную ошибку в отношении России
RS: Западу пора прекратить попытки строить диалог с Россией с позиции силы
Западу пора прекратить попытки строить диалог с Россией с позиции силы, только так можно прийти к консенсусу в отношении конфликта на Украине. Такое мнение озвучено в материале американского журнала Responsible Statecraft.
"Мир должен напомнить обеим сторонам, что они должны учитывать историю и не пытаться использовать требования для подавления или унижения другой стороны, чтобы посеять семена следующего конфликта", — сказано в тексте.
Также автор указывает на очевидную усталость Запада от конфликта в Незалежной. Контрнаступление ВСУ провалилось, а время играет не на руку Киеву. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский по-прежнему занимает непримиримую позицию в отношении переговоров с Россией и его не смущает неопределённость насчёт того, как долго ещё США будут помогать Украине.
Вывод статьи таков: Запад допустил ошибку, выстраивая диалог с Российской Федерацией с позиции силы. Стабильный мир можно построить только при искреннем стремлении создать глобальный баланс, который бы учитывал современные реалии мироустройства.
Ранее обозреватель журнала L’Express заявил, что Россия может одержать тактическую победу над Украиной в 2024 году. Для спасения положения, согласно его прогнозу, Киеву "поможет только чудо".
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