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24 декабря, 18:23

На Западе осознали главную ошибку в отношении России

RS: Западу пора прекратить попытки строить диалог с Россией с позиции силы

Западу пора прекратить попытки строить диалог с Россией с позиции силы, только так можно прийти к консенсусу в отношении конфликта на Украине. Такое мнение озвучено в материале американского журнала Responsible Statecraft.

"Мир должен напомнить обеим сторонам, что они должны учитывать историю и не пытаться использовать требования для подавления или унижения другой стороны, чтобы посеять семена следующего конфликта", сказано в тексте.

Также автор указывает на очевидную усталость Запада от конфликта в Незалежной. Контрнаступление ВСУ провалилось, а время играет не на руку Киеву. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский по-прежнему занимает непримиримую позицию в отношении переговоров с Россией и его не смущает неопределённость насчёт того, как долго ещё США будут помогать Украине.

Вывод статьи таков: Запад допустил ошибку, выстраивая диалог с Российской Федерацией с позиции силы. Стабильный мир можно построить только при искреннем стремлении создать глобальный баланс, который бы учитывал современные реалии мироустройства.

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Ранее обозреватель журнала L’Express заявил, что Россия может одержать тактическую победу над Украиной в 2024 году. Для спасения положения, согласно его прогнозу, Киеву "поможет только чудо".

Обложка ©

Getty Images / Madeleine Kelly / SOPA Images / LightRocket

Юрий Лысенко
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