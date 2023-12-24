"Что-то движется": Посланник папы римского указал на шанс найти мир на Украине

В порученной посланнику папы римского Франциска кардиналу Маттео Дзуппи миссии по разрешению украинского конфликта появились подвижки. Об этом он сообщил в беседе с газетой Corriere della Sera.

По мнению кардинала, который побывал и в Москве, и в Киеве, а также в Вашингтоне и Пекине, в перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине "что-то движется". Он отметил, что как русские, так и украинцы с уважением относятся к Святому Престолу, а нунции (высшие представители папы римского на местах. — Прим. Лайфа) проделывают выдающуюся работу. Посланник папы выразил уверенность в том, что боевые действия можно остановить не только силой оружия, а начало диалога не означает поражения.

"Мы должны отойти от логики военной победы как единственной возможности и диалога как капитуляции. Не наивным является полагать, что войны обретают справедливый мир только через диалог!" — сказал он, подчеркнув, что Святой Престол призывает международное сообщество, являющееся третьим действующим лицом конфликта, помочь в поиске и обеспечении решений, которые позволят положить конец противостоянию.