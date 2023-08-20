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Опубликовано 20 августа 2023, 15:07
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Посланник Ватикана обрушился с критикой на ЕС из-за Украины

Кардинал Дзуппи: Евросоюз делает слишком мало для достижения мира на Украине

Посланник папы римского Франциска по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи. Обложка © Getty Images / Roberto Serra

Посланник папы римского Франциска по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи. Обложка © Getty Images / Roberto Serra

Посланник папы римского Франциска по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи раскритиковал Евросоюз за то, что он делает слишком мало для достижения мира в стране.

"ЕС делает слишком мало, а должен делать гораздо больше. Он должен всячески стараться помогать мирным инициативам, следуя призыву папы Франциска к созидательному миру", сказал он в интервью Il Sussidiario.net.

Дзуппи отметил, что цель мирной миссии папы римского — помочь всему, что может помочь миру.

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Напомним, папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по урегулированию конфликта на Украине. Его посланником стал Маттео Дзуппи, который в мае посетил Киев и Москву.

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Матвей Константинов
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