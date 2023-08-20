Посланник Ватикана обрушился с критикой на ЕС из-за Украины

Посланник папы римского Франциска по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи раскритиковал Евросоюз за то, что он делает слишком мало для достижения мира в стране.

"ЕС делает слишком мало, а должен делать гораздо больше. Он должен всячески стараться помогать мирным инициативам, следуя призыву папы Франциска к созидательному миру", — сказал он в интервью Il Sussidiario.net.