Папа римский призвал формировать образ мужчин, способных к здоровым отношениям

Папа римский Франциск в связи с сообщениями в СМИ об участившихся случаях изнасилований призвал медиа работать над формированием образа мужчин, способных на здоровые отношения. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

"Мы видим из очень печальных новостей в эти дни, из ужасных новостей о насилии в отношении женщин, насколько... необходимо воспитывать уважение и заботу, формировать мужчин, способных к здоровым отношениям", — сказал он на встрече с представителями четырёх итальянских объединений в сфере прессы, телевидения, радио и информационных технологий.

Франциск добавил, что журналисты должны простым и понятным языком напоминать, что помимо новостей и сенсаций "всегда есть чувства, истории, реальные люди, которых следует уважать как своих родственников".

Вышеназванная тема была поднята в связи с недавним резонансным убийством 22-летней итальянки Джулии Чеккеттин. По версии следствия, бывший парень девушки Филиппо Туретту расправился с ней на озере на севере страны, на теле нашли ножевые ранения. Молодого человека арестовали в Германии.