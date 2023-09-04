Папа Римский Франциск назвал имя своего возможного преемника

Кроме этого, он высоко оценил "позитивное развитие" отношений Святого престола с Вьетнамом, с которым некоторое время назад было заключено соглашение о статусе и открытии представительства папского представителя-резидента в республике.

Франциск не скрывает, что не очень хорошо себя чувствует и не может путешествовать как раньше из-за уже второй за последние два года операции на брюшной полости. Однако, несмотря на сложности со здоровьем, уже через два дня после выписки из больницы он вышел поприветствовать собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане.