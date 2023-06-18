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18 июня, 14:56

"Спасибо от всего сердца": Папа римский впервые вышел на публику после выписки из больницы

Папа римский провёл в Ватикане первую после выписки из больницы проповедь

Папа римский Франциск спустя два дня после выписки из больницы, где ему провели операцию на брюшной полости, поприветствовал собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане. Видео распространила его пресс-служба. Понтифик поблагодарил публику за внимание и дружбу, а также за молитвенную поддержку во время его пребывания в больнице, после чего выступил с проповедью.

Папа римский поприветствовал публику после выписки из больницы. Видео © YouTube / Vatican News English

"Эта человеческая близость и духовная близость была для меня большим подспорьем и утешением. Спасибо вам всем! Спасибо! спасибо от всего сердца", — сказал папа римский.

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Напомним, 7 июня стало известно, что папу римского госпитализировали для операции на органах брюшной полости. Процедура длилась около трёх часов, и провели её врачи клиники имени Агостино Джемелли. По советам врачей понтифик не проводил воскресную проповедь.

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YouTube / Vatican NewsEnglish

Никита Осипов
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