"Спасибо от всего сердца": Папа римский впервые вышел на публику после выписки из больницы

Папа римский Франциск спустя два дня после выписки из больницы, где ему провели операцию на брюшной полости, поприветствовал собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане. Видео распространила его пресс-служба. Понтифик поблагодарил публику за внимание и дружбу, а также за молитвенную поддержку во время его пребывания в больнице, после чего выступил с проповедью.