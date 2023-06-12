Посланник Ватикана Дзуппи рассказал о планах посетить Россию после визита на Украину

В план Ватикана по разрешению украинского конфликта входит и посещение Москвы. Об этом заявил спецпосланник папы римского Франциска по вопросам урегулирования кардинал Маттео Дзуппи, посетивший ранее Киев.

"Второй частью плана будет поездка в Москву. Есть интерес, есть ожидание со стороны российского правительства, и мы установим контакт с РПЦ", — цитирует Дзуппи La Repubblica.

Дзуппи заявил, что российскому правительству этот визит интересен. Он добавил также, что Ватикан планирует установить контакт с РПЦ. Спецпосланник ещё заметил, что миссия, которую он выполняет по поручению понтифика, "фактически стала посредничеством, планом мира".

"Мы должны верить в [мир]. Суть заключается в мире и справедливости: не может быть мира без справедливости. Он не будет длительным, он будет опасным. А справедливость без мира была бы несправедливостью", — заявил спецпосланник.