Посланник Ватикана Дзуппи рассказал о планах посетить Россию после визита на Украину
Посланник папы римского: В план Ватикана по урегулированию входит поездка в РФ
В план Ватикана по разрешению украинского конфликта входит и посещение Москвы. Об этом заявил спецпосланник папы римского Франциска по вопросам урегулирования кардинал Маттео Дзуппи, посетивший ранее Киев.
"Второй частью плана будет поездка в Москву. Есть интерес, есть ожидание со стороны российского правительства, и мы установим контакт с РПЦ", — цитирует Дзуппи La Repubblica.
Дзуппи заявил, что российскому правительству этот визит интересен. Он добавил также, что Ватикан планирует установить контакт с РПЦ. Спецпосланник ещё заметил, что миссия, которую он выполняет по поручению понтифика, "фактически стала посредничеством, планом мира".
"Мы должны верить в [мир]. Суть заключается в мире и справедливости: не может быть мира без справедливости. Он не будет длительным, он будет опасным. А справедливость без мира была бы несправедливостью", — заявил спецпосланник.
Ранее Лайф писал, что в графике Путина пока нет встречи с посланником папы римского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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