Папе римскому стало плохо во время аудиенции в Ватикане

Папа римский Франциск почувствовал себя плохо во время сегодняшней аудиенции в Апостольском дворце Ватикана.

"Приветствую всех вас. Спасибо за визит, но я чувствую себя не в добром здравии и поэтому не смогу произнести речь", — заявил 86-летний понтифик членам делегации европейских раввинов, прибывших в Ватикан.