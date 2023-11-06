Папе римскому стало плохо во время аудиенции в Ватикане
Папа римский Франциск во время аудиенции в Ватикане посетовал на недомогание
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Папа римский Франциск почувствовал себя плохо во время сегодняшней аудиенции в Апостольском дворце Ватикана.
"Приветствую всех вас. Спасибо за визит, но я чувствую себя не в добром здравии и поэтому не смогу произнести речь", — заявил 86-летний понтифик членам делегации европейских раввинов, прибывших в Ватикан.
Напомним, в июне этого года папа римский попал в больницу. Ему должны были провести плановую лапаротомию — операцию на органах брюшной полости. К счастью, всё прошло хорошо, процедура, которую провели врачи клиники имени Агостино Джемелли, длилась около трёх часов. При этом врачи рекомендовали ему отказаться от воскресной проповеди. Спустя пару недель он вышел на публику и поблагодарил всех за внимание и молитвенную поддержку во время его пребывания в больнице.