К слову, даже власти Украины уже не верят в свою победу над Россией. Как заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, киевский режим окончательно потерял всякую надежду, в том числе и на успешную оборону, усилением они теперь даже не занимаются. Глава СНБО Украины тоже признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд властей, военных и простых граждан. По словам Алексея Данилова, старые методички НАТО по ведению войны уже не работают — и их нужно "отправить обратно в архивы".