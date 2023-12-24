Во Франции предрекли Украине разгром в 2024 году
L’Express: Без западных самолётов и танков победить ВСУ поможет только чудо
Россия может одержать тактическую победу над Украиной в 2024 году, уверен обозреватель журнала L’Express Фредерик Ансель. Для спасения положения, согласно его прогнозу, Киеву "поможет только чудо".
"Если США и Европа не будут поставлять Киеву целые эскадрильи военных самолётов и танковые дивизии, только чудо может помочь ВСУ одержать верх над российскими войсками", — сообщил Ансель.
К слову, даже власти Украины уже не верят в свою победу над Россией. Как заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, киевский режим окончательно потерял всякую надежду, в том числе и на успешную оборону, усилением они теперь даже не занимаются. Глава СНБО Украины тоже признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд властей, военных и простых граждан. По словам Алексея Данилова, старые методички НАТО по ведению войны уже не работают — и их нужно "отправить обратно в архивы".
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