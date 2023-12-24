Боррель назвал Россию великой державой и предрёк победу Путина на Украине

Россия победит в вооружённом конфликте на Украине, если Евросоюз не пустит в ход все свои возможности. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью для британской газеты The Guardian.

"Если мы не изменим быстро курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине", — считает политик.

При этом он назвал Российскую Федерацию великой державой, угрожающей существованию европейской демократии, а также не только Украине, но и всей Европе. По его словам, основной вопрос состоит в том, что ЕС может сделать для того, чтобы не позволить России победить на Украине, и готовы ли европейцы действительно сделать всё, что для этого требуется.

Боррель поддержал страхи президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы не остановится на "ограниченной территориальной победе", поэтому Европейскому союзу нужно готовиться к длительному конфликту высокой интенсивности. Помимо этого, глава европейской дипломатии сказал, что неспособность ЕС прекратить кровавые боевые действия в секторе Газа наносит содружеству серьёзный урон.