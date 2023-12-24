Боррель назвал Россию великой державой и предрёк победу Путина на Украине
Боррель: РФ победит в конфликте на Украине, если ЕС не применит все возможности
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Обложка © Shutterstock
Россия победит в вооружённом конфликте на Украине, если Евросоюз не пустит в ход все свои возможности. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью для британской газеты The Guardian.
"Если мы не изменим быстро курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине", — считает политик.
При этом он назвал Российскую Федерацию великой державой, угрожающей существованию европейской демократии, а также не только Украине, но и всей Европе. По его словам, основной вопрос состоит в том, что ЕС может сделать для того, чтобы не позволить России победить на Украине, и готовы ли европейцы действительно сделать всё, что для этого требуется.
Боррель поддержал страхи президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы не остановится на "ограниченной территориальной победе", поэтому Европейскому союзу нужно готовиться к длительному конфликту высокой интенсивности. Помимо этого, глава европейской дипломатии сказал, что неспособность ЕС прекратить кровавые боевые действия в секторе Газа наносит содружеству серьёзный урон.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз будет "безвозвратно испорчен" в случае победы России и продолжения конфликта между Палестиной и Израилем. Он призвал партнёров по ЕС "засучить рукава", чтобы избежать "пугающего исхода", но конкретного плана действий 76-летний политик не представил.