Боррель купил себе книгу о гуманитарном праве, чтобы начать в нём разобраться

Главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю пришлось купить себе учебник по применению гуманитарного права, чтобы наконец начать разбираться в этом вопросе. Об этом он сообщил, выступая на форуме в Брюсселе.

Боррель объяснил, что подтолкнуло его к покупке книги "Практическое пособие по гуманитарному праву". По его словам, всякий раз, спрашивая об актуальных гуманитарных нормах у юридических советников, он получает полярные мнения, поэтому он решил разобраться в этом вопросе самостоятельно. Глава европейской дипломатии продемонстрировал собравшимся зазор между пальцами примерно в 5 сантиметров, уточнив, что это указывает на толщину купленной им книги.

"Чтобы быть способным понять, в чём суть Декларации о правозащитниках, Римского статута, какова роль Международного уголовного суда, как он работает. Что такое военное преступление, и кто должен решать, что это такое с легальной точки зрения. Где начинаются права человека, кто их нарушает и кто их защищает", — пояснил Боррель причину покупки книги.

По его словам, когда он занял свою должность четыре года назад, всё было проще. Но с тех пор случились пандемия, два конфликта (между Россий и Украиной, а также между Израилем и Палестиной), вследствие чего права человека нарушаются всё больше, объяснил он. Видимо, аудитории эта речь наскучила, потому что кто-то в зале громко сказал "Люди покидают зал".