Байден убеждён, что Израиль не нарушает нормы гуманитарного права в Газе

Президент США Джо Байден не считает, что Израиль в ситуации с сектором Газа пренебрегает нормами международного гуманитарного права. Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В ходе брифинга собравшиеся перед Белым домом журналисты отметили, что американский лидер постоянно призывает Тель-Авив соблюдать международные правила ведения вооружённого конфликта. В связи с этим Кирби спросили, считает ли Байден, что Израиль нарушает нормы международного гуманитарного права.

"Нет", — ответил представитель Белого дома.