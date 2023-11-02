Байден убеждён, что Израиль не нарушает нормы гуманитарного права в Газе
Кирби: Байден не считает, что Израиль нарушает нормы гуманитарного права в Газе
Президент США Джо Байден не считает, что Израиль в ситуации с сектором Газа пренебрегает нормами международного гуманитарного права. Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
В ходе брифинга собравшиеся перед Белым домом журналисты отметили, что американский лидер постоянно призывает Тель-Авив соблюдать международные правила ведения вооружённого конфликта. В связи с этим Кирби спросили, считает ли Байден, что Израиль нарушает нормы международного гуманитарного права.
"Нет", — ответил представитель Белого дома.
При этом, как отметил Кирби, в Вашингтоне рассчитывают, что ЦАХАЛ, проводя операцию против ХАМАС, сделает всё возможное, чтобы свести к минимуму потери среди мирных жителей палестинского анклава.
Противостояние палестинского движения ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября, и с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам. 1 ноября стало известно, что военные Израиля прорвали линию обороны на севере сектора Газа. Сегодня сообщалось, что войска Израиля зашли в Газу и окружают её.
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