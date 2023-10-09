Генсек ООН призвал Израиль соблюдать гуманитарное право
Гутерриш: Мир на Ближнем Востоке возможен на основе двухгосударственного решения
Мир на Ближнем Востоке возможен лишь при условии проведения переговоров между Палестиной и Израилем и на основе двухгосударственного решения. Такое заявление в выступлении перед журналистами сделал генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш.
"Обеспечение безопасности на основе двухгосударственного решения в соответствии с резолюцией ООН, международным правом и предыдущими соглашениями могут принести долгосрочную стабильность народу этих земель и ближневосточному региону", — отметил он.
Кроме того, Гутерриш потребовал от Израиля соблюдать международное гуманитарное право при операциях в секторе Газа. Также он сообщил, что обеспокоен заявлением властей еврейского государства о полной блокаде сектора Газа. Генсек ООН подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Газе была уже тяжёлой до начала боевых действий.
Как сообщал Лайф, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Обе стороны несут страшные потери: жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины.
ТАСС / AP / Mary Altaffer