Генсек ООН призвал Израиль соблюдать гуманитарное право

Мир на Ближнем Востоке возможен лишь при условии проведения переговоров между Палестиной и Израилем и на основе двухгосударственного решения. Такое заявление в выступлении перед журналистами сделал генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш.

"Обеспечение безопасности на основе двухгосударственного решения в соответствии с резолюцией ООН, международным правом и предыдущими соглашениями могут принести долгосрочную стабильность народу этих земель и ближневосточному региону", — отметил он.