Трамп назвал причину войны между Израилем и ХАМАС

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС стало следствием разморозки активов Ирана на сумму шесть миллиардов долларов в рамках сделки по обмену заключёнными с США. Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Эта война произошла в том числе из-за того, что США разморозили шесть миллиардов долларов", — сказал он, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.

Трамп отметил, что в нынешних условиях США и Израиль нуждаются в "особенно тесном сотрудничестве и лидерстве", которые он готов обеспечить. Также экс-президент США обвинил Байдена в том, что тот "предал Израиль", допустив вооружённый конфликт.