Трамп назвал причину войны между Израилем и ХАМАС
Трамп: Палестино-израильская война стала следствием разморозки иранских активов
Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС стало следствием разморозки активов Ирана на сумму шесть миллиардов долларов в рамках сделки по обмену заключёнными с США. Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп.
"Эта война произошла в том числе из-за того, что США разморозили шесть миллиардов долларов", — сказал он, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.
Трамп отметил, что в нынешних условиях США и Израиль нуждаются в "особенно тесном сотрудничестве и лидерстве", которые он готов обеспечить. Также экс-президент США обвинил Байдена в том, что тот "предал Израиль", допустив вооружённый конфликт.
Как сообщал Лайф, соглашение об обмене пяти американских военнопленных на разморозку части активов Ирана было достигнуто 10 августа. Переговоры по обмену длились порядка двух лет.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Обе стороны несут страшные потери: жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что операция в ответ на атаки ХАМАС изменит Ближний Восток.
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