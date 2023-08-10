Иран добился от США выплаты шести миллиардов долларов за обмен заключёнными

Соединённые Штаты и Иран договорились произвести обмен заключёнными. В США вернутся пять американских граждан, Тегеран получит обратно несколько своих, а также будут разморожены активы исламской республики на сумму $6 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на свои источники.

По их данным, пока Иран сделал первый шаг — перевёл сегодня из тюрьмы под домашний арест в один из отелей Тегерана четырёх граждан США. Одну американку перевели по такой же схеме ранее.

Ожидается, что возврат американцев на родину может занять несколько недель. США же освободят иранцев, осуждённых за нарушение санкционного режима, и передадут Тегерану шесть миллиардов долларов, причитающихся ему за продажу нефти. Ожидается, что эти средства будут направлены на покрытие "гуманитарных расходов".

Вашингтон уже подтвердил информацию о переводе Ираном пятерых американских заключённых под домашний арест. Об этом говорится в распространённом заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома.