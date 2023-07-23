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23 июля, 15:48

В США допустили возобновление переговоров с Ираном

Блинкен: США могут вернуться к переговорам с Ираном по ядерной сделке

Вашингтон может вернуться к переговорам с Тегераном по ядерной сделке, если Иран будет способствовать деэскалации напряжённости в отношениях между двумя странами. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы дали понять, что они должны провести деэскалацию напряжённости, которая есть в наших отношениях по разным направлениям. Посмотрим, сделают ли они это. Возможно, тогда у нас будет атмосфера, когда мы сможем вернуться к диалогу по ядерным проблемам, однако сейчас не та ситуация", — отметил он в беседе с CNN.

Координатор Белого дома Кирби: США далеки от ядерной сделки с Ираном

Координатор Белого дома Кирби: США далеки от ядерной сделки с Ираном

Лайф напоминает, что в декабре 2022 года президент США Джо Байден признал, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва, но, как тогда уточнил лидер Америки, Вашингтон не станет объявлять об этом официально.

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Getty Images / Alex Edelman

Никита Осипов
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