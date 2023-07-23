В США допустили возобновление переговоров с Ираном

Вашингтон может вернуться к переговорам с Тегераном по ядерной сделке, если Иран будет способствовать деэскалации напряжённости в отношениях между двумя странами. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы дали понять, что они должны провести деэскалацию напряжённости, которая есть в наших отношениях по разным направлениям. Посмотрим, сделают ли они это. Возможно, тогда у нас будет атмосфера, когда мы сможем вернуться к диалогу по ядерным проблемам, однако сейчас не та ситуация", — отметил он в беседе с CNN.