Координатор Белого дома Кирби: США далеки от ядерной сделки с Ираном
Вашингтон далёк от ядерной сделки с Тегераном, но работает над возвращением граждан США на родину из этой страны. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам чиновника, Штаты сейчас сосредоточены на переговорах с Ираном о возвращении удерживаемых там американских граждан. А неформальных коммуникаций США и Ирана по новой ядерной сделке на данный момент нет.
"Если они начнут предпринимать шаги к снижению ядерной напряжённости — это будет хорошо для региона", — сказал представитель Белого дома в интервью телеканалу Fox News.
В декабре прошлого года президент США Джо Байден признал, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва, однако, как уточнил глава государства, Вашингтон не станет объявлять об этом официально.