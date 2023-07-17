Регион

Уведомления отключены

16 июля, 22:57

Координатор Белого дома Кирби: США далеки от ядерной сделки с Ираном

Вашингтон далёк от ядерной сделки с Тегераном, но работает над возвращением граждан США на родину из этой страны. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам чиновника, Штаты сейчас сосредоточены на переговорах с Ираном о возвращении удерживаемых там американских граждан. А неформальных коммуникаций США и Ирана по новой ядерной сделке на данный момент нет.

Стало известно о планах Британии нарушить ядерную сделку

Стало известно о планах Британии нарушить ядерную сделку

"Если они начнут предпринимать шаги к снижению ядерной напряжённости — это будет хорошо для региона", — сказал представитель Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

В декабре прошлого года президент США Джо Байден признал, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва, однако, как уточнил глава государства, Вашингтон не станет объявлять об этом официально.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров