Азаров заявил о переходе ВСУ к "контролируемому отступлению с боем" Азаров уверен, что Украина потеряла веру в свою победу и даже не обороняется 3639 3639 Украина потеряла надежду на победу. Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Украинские власти уже не верят, что смогут одержать победу в противостоянии с Россией, при этом и усилением обороны они не занимаются, заявил в соцсети бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

"Киевский режим окончательно потерял надежду не только на победу, но даже и на успешную оборону. Похоже, что выделенные МВФ и Нидерландами средства будут успешно разворовываться, а строительство оборонительных сооружений будет финансироваться по остаточному принципу", — объяснил он.

По его словам, если Киев и выделит из федерального бюджета средства на оборону, то это будет мизер, который затем "раздербанят закупщики материалов на местах". Азаров полагает, что Владимир Зеленский делает ставку на города в вопросах обороны, так как там тяжелее продвигаться технике и на первый план выйдет пехота. Поэтому на Украине продолжают мобилизацию всех подряд, отметил экс-премьер.

Он уверен, что жителям таких городов, через которые будут отступать бойцы ВСУ, придётся стать "фортециями" — у них не останется иного выбора, кроме как участвовать в боевых действиях. Азаров добавил, что Киев, судя по всему, отказался от планов вернуть утраченные территории и перешёл к "контролируемому отступлению с боем".

Ранее полковник СБУ Роман Костенко заявил, что на Украине не могут бороться с планирующими авиабомбами Вооружённых сил РФ, так как у киевского режима просто нет такой возможности. Он также пожаловался, что у России никак не иссякнет оружие и она продолжает наносить плотные удары.

Авторы Татьяна Миссуми