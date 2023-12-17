На Украине признали, что не могут бороться с планирующими авиабомбами Вооружённых сил РФ, так как у киевского режима просто нет такой возможности. Об этом заявил полковник СБУ Роман Костенко.

"Это бомбы, как правило, от 500 килограммов до трёх тонн, которые они могут использовать, они могут планировать, и это для них безопасно, потому что мы их не можем достать", — заявил председатель комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в эфире телеканала "Прямой".

В то же время он подчеркнул, что у ВСУ нет средств, которые могли бы помешать российским войскам применять эти бомбы. Также Костенко пожаловался, что Москва обладает этим оружием в огромных количествах.