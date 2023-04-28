"Фантастическое" оружие России привело в замешательство украинских военных, пишут СМИ
Newsweek: Российские планирующие бомбы стали большой угрозой для ВСУ
Российские планирующие бомбы стали серьёзной угрозой для украинских войск. Об этом пишет журнал Newsweek.
"Самолёты сбрасывают планирующие бомбы за пределами досягаемости ПВО Украины", — рассказал изданию украинский военный эксперт Александр Коваленко.
Ещё одно преимущество планирующих бомб, по словам аналитика, заключается в том, что их относительно недорого производить.
В свою очередь военный эксперт Гай Маккардл назвал планирующие бомбы "довольно изобретательным фантастическим оружием", благодаря которому Российская армия способна уничтожить множество целей с относительно небольшими затратами и в результате нанести серьёзный урон противнику.
Ранее об эффективности российских планирующих бомб писало издание Asia Times. Его обозреватель Стивен Брайен отмечал, что ВСУ пока не удалось ни заглушить, ни сбить ни одного такого снаряда. При этом поставленные США планирующие бомбы оказались неэффективными, ВС РФ уже смогли их перехватить, отмечал Брайен.
ТАСС / Дмитрий Решетников