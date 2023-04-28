"Фантастическое" оружие России привело в замешательство украинских военных, пишут СМИ

Российские планирующие бомбы стали серьёзной угрозой для украинских войск. Об этом пишет журнал Newsweek.

"Самолёты сбрасывают планирующие бомбы за пределами досягаемости ПВО Украины", — рассказал изданию украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Ещё одно преимущество планирующих бомб, по словам аналитика, заключается в том, что их относительно недорого производить.

В свою очередь военный эксперт Гай Маккардл назвал планирующие бомбы "довольно изобретательным фантастическим оружием", благодаря которому Российская армия способна уничтожить множество целей с относительно небольшими затратами и в результате нанести серьёзный урон противнику.