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24 января, 18:03

Лавров заметил зарождение враждебного блока для новой войны

Лавров: США, Южная Корея и Япония сколачивают блок для подготовки к войне с КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил США, Южную Корею и Японию в сколачивании военного блока для подготовки к конфликту с КНДР. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях СБ ООН.

"У нас отношения с Северной Кореей развиваются достаточно активно, устойчиво, мы видим, что они стремятся быть самостоятельными, не плясать ни под чью дудку, и мы видим, как США сколачивают новый военный блок вместе с японцами и Южной Кореей, блок, который наращивает военную активность, проводит беспрецедентно масштабные учения с открыто объявленной целью — подготовка к войне с КНДР", — сказал он.

Лавров обратил внимание на вклад стран Запада, считающих себя "хозяевами Земли", в ситуацию на Корейском полуострове. По их вине лидер КНДР Ким Чен Ын убедился в невозможности объединения и враждебности двух Корей, считает глава МИД РФ.

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Ранее КНДР произвела учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" в ответ на недружественные действия Вашингтона и Сеула. За процессом наблюдал лидер республики Ким Чен Ын.

Андрей Бражников
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