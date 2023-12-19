"Мы готовы": Ким Чен Ын послал Вашингтону баллистический привет

В понедельник КНДР произвела учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" в ответ на недружественные действия Вашингтона и Сеула. За процессом наблюдал лидер республики Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на данные военных.

За час с небольшим МБР преодолела 1002 километра, поднявшись на пиковую высоту 6518 километров. В конце полёта ракета успешно поразила условную цель в Японском море. Учения не оказали на безопасность окружающих стран негативного влияния, уточнили в ЦТАК.

"Ким Чен Ын отметил, что мы дали однозначный сигнал враждебным силам, которые расширяют военную конфронтационную истерику, продолжающуюся на протяжении всего года. И сказал, что учения послужили моментом, который ясно показал, к какому действию мы готовы", — гласит сообщение.