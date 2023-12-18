"Покрывает территорию США": В Японии рассказали о дальности запущенной ракеты КНДР
В Японии заявили, что дальность ракеты КНДР может превышать 15 тысяч км
Дальность полёта запущенной КНДР в понедельник ракеты по обычной траектории может превысить 15 тысяч километров. Об этом заявил парламентский заместитель министра обороны Японии Синго Миякэ.
"Таким образом, дальность ракеты покрывает всю территорию США", — цитирует его слова агентство Kyodo.
Синго Миякэ уточнил, что баллистическая ракета находилась в полёте 73 минуты, преодолев за это время тысячу километров.
Ранее Япония заявила о запуске из КНДР баллистической ракеты большой дальности. Премьер страны Фумио Кисида созвал для обсуждения этого совет безопасности.
ТАСС / EPA / KCNA