Регион

Уведомления отключены

18 декабря, 03:30

"Покрывает территорию США": В Японии рассказали о дальности запущенной ракеты КНДР

В Японии заявили, что дальность ракеты КНДР может превышать 15 тысяч км

Дальность полёта запущенной КНДР в понедельник ракеты по обычной траектории может превысить 15 тысяч километров. Об этом заявил парламентский заместитель министра обороны Японии Синго Миякэ.

"Таким образом, дальность ракеты покрывает всю территорию США", — цитирует его слова агентство Kyodo.

Синго Миякэ уточнил, что баллистическая ракета находилась в полёте 73 минуты, преодолев за это время тысячу километров.

Минобороны Японии: КНДР запустила баллистическую ракету, снаряд упал в море

Минобороны Японии: КНДР запустила баллистическую ракету, снаряд упал в море

Ранее Япония заявила о запуске из КНДР баллистической ракеты большой дальности. Премьер страны Фумио Кисида созвал для обсуждения этого совет безопасности.

Обложка ©

ТАСС / EPA / KCNA

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Япония
  • КНДР
  • США
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Наука и Технологии
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров