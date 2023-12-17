ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 декабря 2023, 14:49

Минобороны Японии: КНДР запустила баллистическую ракету, снаряд упал в море

Минобороны Японии сообщило о падении баллистической ракеты, запущенной КНДР в сторону Японского моря.

По предварительным данным, она упала за пределами исключительной экономической зоны страны. В настоящее время оборонное ведомство анализирует другие данные о полёте снаряда.

Иран вывел на орбиту новую биокапсулу для космических путешествий, в этот раз без обезьян
Иран вывел на орбиту новую биокапсулу для космических путешествий, в этот раз без обезьян

Ранее Лайф рассказывал, что в конце ноября Северная Корея запустила разведывательный спутник "Маллигён-1" с помощью ракеты "Чхоллима-1". Как заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, теперь армия обладает "зорким глазом" и "дальнобойным кулаком". О выходе аппарата на орбиту сообщали и в Японии. Вместе с тем устройство уже успело снять американский атомный авианосец "Карл Винсон" в Пусане, также в объектив попали военные базы на Гавайях. При этом в ЦТАК отметили, что война между Северной и Южной Кореей стала вопросом времени после запуска спутника-разведчика.

BannerImage

Getty Images / Kim Jae-Hwan / SOPA Images / LightRocket

Николь Вербер
  • Новости
  • КНДР
  • Япония
  • КНДР (Северная Корея)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar