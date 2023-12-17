Минобороны Японии: КНДР запустила баллистическую ракету, снаряд упал в море
Минобороны Японии сообщило о падении баллистической ракеты, запущенной КНДР в сторону Японского моря.
По предварительным данным, она упала за пределами исключительной экономической зоны страны. В настоящее время оборонное ведомство анализирует другие данные о полёте снаряда.
Ранее Лайф рассказывал, что в конце ноября Северная Корея запустила разведывательный спутник "Маллигён-1" с помощью ракеты "Чхоллима-1". Как заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, теперь армия обладает "зорким глазом" и "дальнобойным кулаком". О выходе аппарата на орбиту сообщали и в Японии. Вместе с тем устройство уже успело снять американский атомный авианосец "Карл Винсон" в Пусане, также в объектив попали военные базы на Гавайях. При этом в ЦТАК отметили, что война между Северной и Южной Кореей стала вопросом времени после запуска спутника-разведчика.
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