Япония подтвердила выход на орбиту первого разведывательного спутника КНДР

Токио зафиксировал выход на орбиту Земли нового объекта, который может представлять собой первый северокорейский разведывательный спутник. Такое заявление сделал министр обороны Японии Минору Кихара.

"Мы подтвердили, что некий объект движется по орбите Земли", — рассказал глава ведомства на брифинге.

Напомним, что Пхеньян сообщил об успешном пуске спутника "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1" 21 ноября. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, в ближайшее время КНДР планирует нарастить количество разведывательных космических аппаратов. Это повысит боеготовность войск, считают в республике.