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21 ноября, 17:51

В КНДР сообщили об успешном запуске спутника-разведчика

ЦТАК: КНДР успешно запустила спутник-разведчик "Маллигён-1"

КНДР успешно запустила разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1", аппарат выведен на орбиту. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Запуск разведывательного спутника "Маллигён-1" на ракете-носителе нового типа "Чхоллима-1" прошёл успешно. Ракета-носитель следовала заданной траектории полёта, в 22:54 (16:54 мск) и 13 секунд спутник "Маллигён-1" был выведен на орбиту", — передаёт агентство.

Запуск ракеты состоялся в 22:42 (16:42 мск) на космодроме Сохэ. Как информирует ЦТАК, Пхеньян в ближайшем будущем планирует запуск ещё нескольких разведывательных спутников. Отмечается, что это улучшит возможности по получению разведданных в соседней Республике Корея, а также повысит боеготовность войск.

Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты со спутником-разведчиком

Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты со спутником-разведчиком

Как писал Лайф, 21 ноября стало известно, что в Японии сработала воздушная тревога в связи с пуском баллистической ракеты с территории КНДР. При этом в Токио утверждали, что спутник КНДР не выходил в космическое пространство.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Никита Никонов
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