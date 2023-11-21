В КНДР сообщили об успешном запуске спутника-разведчика

КНДР успешно запустила разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1", аппарат выведен на орбиту. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Запуск разведывательного спутника "Маллигён-1" на ракете-носителе нового типа "Чхоллима-1" прошёл успешно. Ракета-носитель следовала заданной траектории полёта, в 22:54 (16:54 мск) и 13 секунд спутник "Маллигён-1" был выведен на орбиту", — передаёт агентство.

Запуск ракеты состоялся в 22:42 (16:42 мск) на космодроме Сохэ. Как информирует ЦТАК, Пхеньян в ближайшем будущем планирует запуск ещё нескольких разведывательных спутников. Отмечается, что это улучшит возможности по получению разведданных в соседней Республике Корея, а также повысит боеготовность войск.