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21 ноября, 14:17

В Японии сработала воздушная тревога из-за запуска первого спутника-разведчика КНДР

Военные Южной Кореи заявили, что КНДР запустила разведывательный спутник

Северная Корея запустила военный разведывательный спутник. Об этом сообщает южнокорейское Объединённое командование начальников штабов.

"Север запустил в южном направлении то, что Север называет военным разведывательным спутником", говорится в сообщении командования.

В Японии сработала воздушная тревога из-за запуска спутника КНДР. Видео © X/進撃のJapan

При этом в Японии сработали сирены воздушной тревоги, предположительно, именно из-за этого запуска. В частности, предупреждение услышали жители префектуры Окинава, их призвали укрыться в зданиях или под землёй на случай падения обломков ракеты.

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А ранее СМИ сообщали, что Япония ускорит оснащение сил самообороны усовершенствованными управляемыми ракетами "тип-12". Теперь их дальность составит 1000 километров, что позволит при необходимости поражать цели на территориях Китая и КНДР.

Обложка ©

Getty Images / VCG

Александра Вишнякова
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