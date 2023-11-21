В Японии сработала воздушная тревога из-за запуска первого спутника-разведчика КНДР

Северная Корея запустила военный разведывательный спутник. Об этом сообщает южнокорейское Объединённое командование начальников штабов.

"Север запустил в южном направлении то, что Север называет военным разведывательным спутником", — говорится в сообщении командования.

В Японии сработала воздушная тревога из-за запуска спутника КНДР. Видео © X/進撃のJapan

При этом в Японии сработали сирены воздушной тревоги, предположительно, именно из-за этого запуска. В частности, предупреждение услышали жители префектуры Окинава, их призвали укрыться в зданиях или под землёй на случай падения обломков ракеты.