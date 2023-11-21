В Японии сработала воздушная тревога из-за запуска первого спутника-разведчика КНДР
Военные Южной Кореи заявили, что КНДР запустила разведывательный спутник
Северная Корея запустила военный разведывательный спутник. Об этом сообщает южнокорейское Объединённое командование начальников штабов.
"Север запустил в южном направлении то, что Север называет военным разведывательным спутником", — говорится в сообщении командования.
В Японии сработала воздушная тревога из-за запуска спутника КНДР. Видео © X/進撃のJapan
При этом в Японии сработали сирены воздушной тревоги, предположительно, именно из-за этого запуска. В частности, предупреждение услышали жители префектуры Окинава, их призвали укрыться в зданиях или под землёй на случай падения обломков ракеты.
А ранее СМИ сообщали, что Япония ускорит оснащение сил самообороны усовершенствованными управляемыми ракетами "тип-12". Теперь их дальность составит 1000 километров, что позволит при необходимости поражать цели на территориях Китая и КНДР.
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