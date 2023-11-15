КНДР создала новый тип двигателя для баллистических ракет, заявили в Пхеньяне

Северокорейские инженеры создали для баллистических ракет средней дальности твердотопливные двигатели нового типа, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ракетная промышленность снова разработала сверхмощные твердотопливные реактивные двигатели для новой баллистической ракеты средней дальности, которая имеет важное стратегическое значение", — говорится в сообщении.

По данным телеграфного агентства, 11 ноября были проведены испытания сопла двигателя первой ступени, а вчера, 14 ноября, — второй. В Северной Корее утверждают, что в обоих случаях мероприятия показали "удовлетворительный результат". Также там уверены, что состоявшиеся испытания ускорят разработку Пхеньяном баллистической ракеты средней дальности.