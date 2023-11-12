Япония поставит на вооружение ракеты, которые смогут долететь до Китая и КНДР
NHK: Япония ускорит оснащение сил самообороны модернизированными ракетами
Япония ускорит оснащение сил самообороны усовершенствованными управляемыми ракетами "тип-12". Теперь их дальность составит 1000 километров, что позволит при необходимости поражать цели на территориях Китая и КНДР, сообщил телеканал NHK. Там отметили, что модернизированные ракеты заменят американскую систему противоракетной обороны "Иджис эшор".
В сообщении сказано, что ракеты японского производства "тип-12" класса "земля – корабль" хотят модернизировать, увеличив их дальность до 1000 километров. Уточняется, что они смогут поражать врага из зоны за пределами его досягаемости, что сделает их частью укрепления "обороноспособности ответных мер".
Усовершенствованные ракеты должны стать заменой американской "Иджис эшор", от которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы. Обсуждается возможность оснащения ими истребителей и подводных лодок. В издании отметили, что высокая дальность ракет при необходимости сможет поражать цели на территории Китая или КНДР.
Ранее российский кабмин выпустил распоряжение, в котором говорится о прекращении действия соглашения с Японией о сотрудничестве в уничтожении ядерного оружия, которое было подписано в японской столице 13 октября 1993 года. Генеральный секретарь правительства Страны восходящего солнца Хирокадзу Мацуно выразил сожаление, что Москва намерена прекратить действие двустороннего договора.
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