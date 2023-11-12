Япония поставит на вооружение ракеты, которые смогут долететь до Китая и КНДР

Япония ускорит оснащение сил самообороны усовершенствованными управляемыми ракетами "тип-12". Теперь их дальность составит 1000 километров, что позволит при необходимости поражать цели на территориях Китая и КНДР, сообщил телеканал NHK. Там отметили, что модернизированные ракеты заменят американскую систему противоракетной обороны "Иджис эшор".

В сообщении сказано, что ракеты японского производства "тип-12" класса "земля – корабль" хотят модернизировать, увеличив их дальность до 1000 километров. Уточняется, что они смогут поражать врага из зоны за пределами его досягаемости, что сделает их частью укрепления "обороноспособности ответных мер".