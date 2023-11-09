РФ вышла из соглашения с Японией о сотрудничестве в уничтожении ядерного оружия

Российский кабмин выпустил распоряжение, в котором говорится о прекращении действия соглашения с Японией о сотрудничестве в уничтожении ядерного оружия. Соответствующий документ, подписанный председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, появился на сайте официального опубликования правовых актов.

"В соответствии со статьёй 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", прекратить действие соглашения между Правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях", — сказано в документе, датированном 7 ноября.

В распоряжении уточняется, что прекращается действие соглашения, которое было подписано в японской столице 13 октября 1993 года. Министерству иностранных дел РФ поручено уведомить Токио о принятом решении.