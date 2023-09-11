В МИД РФ предрекли новый кризис на Корейском полуострове

Корейский полуостров ожидает новый кризис. Об этом свидетельствует военно-политическая эскалация последнего времени вокруг полуострова, рассказал ТАСС директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Динамика событий на Корейском полуострове свидетельствует о приближении нового кризиса, отчётливым признаком которого является эскалация военно-политической напряжённости и нарастание воинственной риторики между ключевыми противоборствующими сторонами — КНДР, а также США и их союзниками в лице Республики Корея и Японии. С прошлого года со стороны последних наблюдаем наращивание военной активности в субрегионе", — пояснил Зиновьев.

По его словам, в регионе проводятся беспрецедентные по масштабам военные учения, а Америка локализует вокруг Корейского полуострова средства своего стратегического потенциала, не считая задействования большого количества боевой техники и военнослужащих.

Он также усомнился, что эти манёвры можно считать рутинными и сугубо оборонительными. По его словам, очевиден их антироссийский и антикитайский подтекст. КДНР, в свою очередь, часто говорит об опасности таких приготовлений, о возможности военного столкновения и о готовности защищать суверенитет своей страны, вплоть до использования ядерного оружия. По словам Зиновьева, ситуация в субрегионе становится всё более опасной.