В КНДР предрекли ядерную войну из-за альянса США, Японии и Южной Кореи

Создание полноценного трёхстороннего альянса между Вашингтоном, Токио и Сеулом обострит ситуацию на Корейском полуострове, приблизив ядерный конфликт и третью мировую войну. Об этом говорится в материале официальной газеты Трудовой партии КНДР "Нодон синмун".

В статье Корейский полуостров называют самой крупной из всех горячих точек нашей планеты. По оценке авторов материала, как к югу, так и к северу от границы, разделяющей Корею на Северную и Южную части, ядерные державы Востока и Запада ведут ожесточённое военное противостояние, от пламени которого может вспыхнуть ядерная война.

"Если при сложившейся структуре трёхсторонний военный альянс США, Японии и марионеток [Южной Кореи] заработает на полную мощность, ситуация на Корейском полуострове и в регионе обострится до предела. Кто может гарантировать, что бесчинства США и их приспешников, безумно подгоняющих лошадей трёхстороннего военного альянса, не выльются в начало ядерной войны, которая затем перерастёт в третью мировую?" — ставится вопрос в публикации.

Издание называет альянс США, Японии и Южной Кореи "военным сговором", который сулит Корейскому полуострову и всей Северо-Восточной Азии войну и конфликты. При этом в материале говорится, что действия во вред миру и международной стабильности только поставят в тупик их инициаторов, покинуть который им будет очень непросто.