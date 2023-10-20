КНДР оставила за собой право на превентивный удар по бомбардировщику США в Корее
Бомбардировщик B-52 Stratofortress. Обложка © Flickr / U.S. Pacific Fleet
КНДР оставила за собой право на превентивный удар по перебрасываемым на Корейский полуостров стратегическим силам США. Предупреждение выпустило Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК) на фоне приземления на территории Южной Кореи американского бомбардировщика B-52.
"Стратегические средства, перебрасываемые во вражескую зону, становятся первым объектом уничтожения. Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось "монопольной собственностью" США, перевёрнута", — сказано в заявлении ЦТАК.
Пхеньян подчеркнул, что воспринимает запланированные на 22 октября совместные воздушные учения США, Японии и Южной Кореи с участием бомбардировщика B-52 "происками" Вашингтона. КНДР считает целью действий Белого дома развязывание ядерной войны.
Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Ир заявил о том, что враждебность Вашингтона в отношении дружеских связей между Москвой и Пхеньяном "перешла красную черту". По его словам, США не вправе упрекать независимые государства за сплочение для противостояния исходящей от них угрозе.