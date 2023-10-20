КНДР оставила за собой право на превентивный удар по бомбардировщику США в Корее

КНДР оставила за собой право на превентивный удар по перебрасываемым на Корейский полуостров стратегическим силам США. Предупреждение выпустило Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК) на фоне приземления на территории Южной Кореи американского бомбардировщика B-52.

"Стратегические средства, перебрасываемые во вражескую зону, становятся первым объектом уничтожения. Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось "монопольной собственностью" США, перевёрнута", — сказано в заявлении ЦТАК.

Пхеньян подчеркнул, что воспринимает запланированные на 22 октября совместные воздушные учения США, Японии и Южной Кореи с участием бомбардировщика B-52 "происками" Вашингтона. КНДР считает целью действий Белого дома развязывание ядерной войны.