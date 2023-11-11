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11 ноября, 17:08

Кисида испугался нависшей над Японией величайшей угрозы из-за России и Китая

Кисида выразил обеспокоенность совместными полётами РФ и КНР над Японским морем

<p>Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Обложка © ТАСС / EPA / FRANCIS R. MALASIG</p>

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Обложка © ТАСС / EPA / FRANCIS R. MALASIG

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что над государством нависла самая большая опасность со времён Второй мировой войны из-за совместных полётов воздушных сил РФ и КНР. Соответствующее заявление было сделано во время выступления перед служащими японских воздушных сил на авиабазе Ирума.

Беспокойство японского премьера вызывают совместные полёты российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем. С 2019 года Москва и Пекин произвели уже шесть патрулирований этого района и западной части Тихого океана.

"Чтобы защитить нашу страну, мы должны принять решительные меры. Мы будем укреплять нашу обороноспособность",  сообщил Кисида в эфире NHK, пообещав, что Япония начнёт разработку ракет на случай, если страна подвергнется нападению и возникнет необходимость в контрударе.

Он также анонсировал выделение дополнительных средств на оборону страны. По словам Кисиды, финансирование позволит повысить защитные меры Японии и должным образом "реагировать на ухудшение обстановки в сфере обеспечения безопасности".

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Напомним, совместные военно-морские учения России и Китая "Север/Взаимодействие – 2023" стартовали в акватории Японского моря в июле этого года. В ходе совместных практических действий отрабатывались противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрана и оборона отрядов кораблей при стоянке на незащищённом рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря.

Юрий Лысенко
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