Кисида испугался нависшей над Японией величайшей угрозы из-за России и Китая

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что над государством нависла самая большая опасность со времён Второй мировой войны из-за совместных полётов воздушных сил РФ и КНР. Соответствующее заявление было сделано во время выступления перед служащими японских воздушных сил на авиабазе Ирума.

Беспокойство японского премьера вызывают совместные полёты российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем. С 2019 года Москва и Пекин произвели уже шесть патрулирований этого района и западной части Тихого океана.

"Чтобы защитить нашу страну, мы должны принять решительные меры. Мы будем укреплять нашу обороноспособность", — сообщил Кисида в эфире NHK, пообещав, что Япония начнёт разработку ракет на случай, если страна подвергнется нападению и возникнет необходимость в контрударе.

Он также анонсировал выделение дополнительных средств на оборону страны. По словам Кисиды, финансирование позволит повысить защитные меры Японии и должным образом "реагировать на ухудшение обстановки в сфере обеспечения безопасности".