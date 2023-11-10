Япония отреагировала на выход РФ из соглашения по ликвидации ядерного оружия
Мацуно: В Японии сожалеют из-за выхода России из соглашения по ликвидации ЯО
Японские власти сожалеют о том, что Москва намерена прекратить действие двустороннего соглашения по ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия (ЯО). С соответствующим заявлением в пятницу, 10 ноября, выступил генеральный секретарь правительства Страны восходящего солнца Хирокадзу Мацуно.
По словам высокопоставленного чиновника, Токио в курсе того, что российские власти издали распоряжение, в котором присутствует намерение прекратить действие соглашения по ликвидации подлежащего сокращению ЯО в РФ.
"Вызывает сожаление, что это было сделано без предварительного уведомления Японии, обнародование произошло в одностороннем порядке", — заявил госслужащий.
Напомним, в минувший четверг, 9 ноября, российский кабмин выпустил распоряжение, в котором говорится о прекращении действия соглашения с Японией о сотрудничестве в уничтожении ядерного оружия, которое было подписано в японской столице 13 октября 1993 года. Министерству иностранных дел РФ было поручено уведомить Токио о принятом решении.
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