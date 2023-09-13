КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Японского моря

КНДР в очередной раз запустила, предположительно, две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.

Место падения ракеты пока не указывается. Суда в регионе призывают не приближаться к обломкам в случае их обнаружения и сразу же связаться с представителями власти.

Японское правительство выразило протест Пхеньяну в связи с пусками, заявил генеральный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно.