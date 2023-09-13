Регион

Уведомления отключены

13 сентября, 03:53

КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Японского моря

КНДР в очередной раз запустила, предположительно, две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.

Место падения ракеты пока не указывается. Суда в регионе призывают не приближаться к обломкам в случае их обнаружения и сразу же связаться с представителями власти.

Первую в КНДР подлодку с ядерным оружием спустили на воду

Первую в КНДР подлодку с ядерным оружием спустили на воду

Японское правительство выразило протест Пхеньяну в связи с пусками, заявил генеральный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

А 2 сентября Вооружённые силы КНДР провели имитацию тактического ядерного удара, запустив две крылатые ракеты большой дальности. Так Пхеньян отреагировал на совместные военные учения Сеула и Вашингтона "Щит свободы Ульчи".

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
  • Новости
  • КНДР
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров