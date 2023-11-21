Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты со спутником-разведчиком

Японские власти выразили протест Северной Корее в связи с запуском, предположительно, военного спутника-разведчика. Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Страны восходящего солнца Хирокадзу Мацуно.

"Мы выразили жёсткий протест. Подобные действия угрожают безопасности людей", — сказал он в ходе экстренного брифинга.

По его словам, запуск баллистической ракеты, даже если он и был осуществлён, чтобы вывести на орбиту разведывательный спутник, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.