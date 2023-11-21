Регион

Уведомления отключены

21 ноября, 15:06

Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты со спутником-разведчиком

Японские власти выразили протест Северной Корее в связи с запуском, предположительно, военного спутника-разведчика. Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Страны восходящего солнца Хирокадзу Мацуно.

"Мы выразили жёсткий протест. Подобные действия угрожают безопасности людей", — сказал он в ходе экстренного брифинга.

По его словам, запуск баллистической ракеты, даже если он и был осуществлён, чтобы вывести на орбиту разведывательный спутник, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Ранее во вторник, 21 ноября, сообщалось, что в Японии сработала воздушная тревога в связи с пуском баллистической ракеты с территории КНДР. Южнокорейские военные утверждают, что Пхеньян якобы запустил ракету с разведывательным спутником.

КНДР создала новый тип двигателя для баллистических ракет, заявили в Пхеньяне

КНДР создала новый тип двигателя для баллистических ракет, заявили в Пхеньяне

Обложка ©

Getty Images / Chung Sung-Jun

Наталья Исакова
  • Новости
  • Япония
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров