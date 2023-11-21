Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты со спутником-разведчиком
Японские власти выразили протест Северной Корее в связи с запуском, предположительно, военного спутника-разведчика. Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Страны восходящего солнца Хирокадзу Мацуно.
"Мы выразили жёсткий протест. Подобные действия угрожают безопасности людей", — сказал он в ходе экстренного брифинга.
По его словам, запуск баллистической ракеты, даже если он и был осуществлён, чтобы вывести на орбиту разведывательный спутник, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.
Ранее во вторник, 21 ноября, сообщалось, что в Японии сработала воздушная тревога в связи с пуском баллистической ракеты с территории КНДР. Южнокорейские военные утверждают, что Пхеньян якобы запустил ракету с разведывательным спутником.
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