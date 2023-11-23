Разведка Южной Кореи раскрыла планы по проведению ядерных испытаний в КНДР
КНДР может провести седьмые ядерные испытания, а также запустить дополнительные разведывательные спутники в 2024 году. К таким выводам, как сообщает агентство Yonhap, пришла разведка Южной Кореи.
"Вероятность проведения ядерных испытаний в 2023 году оценивается как невысокая. Но в 2024 году они могут быть проведены в любое время, если будет соответствующее решение Ким Чен Ына. Дополнительные запуски спутников в этом году также, похоже, будет осуществить проблематично, но вероятность их запуска в следующем году остаётся открытой", — рассказали депутаты из комитета по разведке Ю Сан Бом и Юн Гон Ён.
Кроме того, служба считает, что камеры на космических аппаратах КНДР не обладают достаточными для целей разведки характеристиками.
Напомним, что 21 ноября в КНДР сообщили об успешном запуске спутника-разведчика "Маллигён-1". Его вывела на орбиту ракета-носитель нового типа "Чхоллима-1". Япония же выразила Пхеньяну протест из-за пуска ракеты со спутником-разведчиком, а также сообщила, что не может подтвердить выход спутника в космическое пространство. Сегодня, 23 ноября, корейские СМИ заявили о неудачном пуске ракеты КНДР в сторону Японского моря.
ТАСС / EPA / KCNA