Разведка Южной Кореи раскрыла планы по проведению ядерных испытаний в КНДР

"Вероятность проведения ядерных испытаний в 2023 году оценивается как невысокая. Но в 2024 году они могут быть проведены в любое время, если будет соответствующее решение Ким Чен Ына. Дополнительные запуски спутников в этом году также, похоже, будет осуществить проблематично, но вероятность их запуска в следующем году остаётся открытой", — рассказали депутаты из комитета по разведке Ю Сан Бом и Юн Гон Ён.