Корейские СМИ сообщили о неудачном пуске ракеты КНДР в сторону Японского моря
Yonhap: КНДР провела пуск ракеты в сторону Японского моря, который был неудачным
Северная Корея провела неудачный пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом, ссылаясь на южнокорейских военных, пишет Yonhap.
"Северная Корея запустила ракету из района Сунан в Пхеньяне в 23:05 (17:05 мск. — Прим. Лайфа). Разведывательные службы Южной Кореи и США проводят анализ запуска", — сообщило агентство.
Ранее в КНДР сообщили об успешном запуске спутника-разведчика "Маллигён-1". Его вывела на орбиту ракета-носитель нового типа "Чхоллима-1". Пхеньян в ближайшем будущем планирует запуск ещё нескольких разведывательных спутников. Это должно улучшить возможности по получению разведданных в соседней Республике Корея, а также повысить боеготовность войск. Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты со спутником-разведчиком, кроме того, его осудили в США. Полноценную работу аппарат начнёт 1 декабря.
ТАСС / AP / Ahn Young-joon