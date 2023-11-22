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22 ноября, 17:26

Корейские СМИ сообщили о неудачном пуске ракеты КНДР в сторону Японского моря

Yonhap: КНДР провела пуск ракеты в сторону Японского моря, который был неудачным

Северная Корея провела неудачный пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом, ссылаясь на южнокорейских военных, пишет Yonhap.

"Северная Корея запустила ракету из района Сунан в Пхеньяне в 23:05 (17:05 мск. — Прим. Лайфа). Разведывательные службы Южной Кореи и США проводят анализ запуска", — сообщило агентство.

"Зоркий глаз, дальнобойный кулак": Ким Чен Ын — о запуске первого спутника-разведчика

"Зоркий глаз, дальнобойный кулак": Ким Чен Ын — о запуске первого спутника-разведчика

Ранее в КНДР сообщили об успешном запуске спутника-разведчика "Маллигён-1". Его вывела на орбиту ракета-носитель нового типа "Чхоллима-1". Пхеньян в ближайшем будущем планирует запуск ещё нескольких разведывательных спутников. Это должно улучшить возможности по получению разведданных в соседней Республике Корея, а также повысить боеготовность войск. Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты со спутником-разведчиком, кроме того, его осудили в США. Полноценную работу аппарат начнёт 1 декабря.

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ТАСС / AP / Ahn Young-joon

Никита Осипов
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