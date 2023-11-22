Корейские СМИ сообщили о неудачном пуске ракеты КНДР в сторону Японского моря

Ранее в КНДР сообщили об успешном запуске спутника-разведчика "Маллигён-1". Его вывела на орбиту ракета-носитель нового типа "Чхоллима-1". Пхеньян в ближайшем будущем планирует запуск ещё нескольких разведывательных спутников. Это должно улучшить возможности по получению разведданных в соседней Республике Корея, а также повысить боеготовность войск. Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты со спутником-разведчиком, кроме того, его осудили в США. Полноценную работу аппарат начнёт 1 декабря.